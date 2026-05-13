Ripascimento | sospesi i lavori a Salerno e Cetara

Sono stati temporaneamente sospesi i lavori di ripascimento nei territori di Salerno e Cetara, a causa di alcune complicazioni riscontrate durante le operazioni. Le attività erano state avviate per rafforzare le aree costiere, ma ora si sono interrotte in attesa di ulteriori verifiche. La sospensione riguarda le operazioni di intervento sulle spiagge e le zone immediatamente vicine, senza indicazioni precise sui tempi di ripresa.

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