Ripascimento | sospesi i lavori a Salerno e Cetara
Sono stati temporaneamente sospesi i lavori di ripascimento nei territori di Salerno e Cetara, a causa di alcune complicazioni riscontrate durante le operazioni. Le attività erano state avviate per rafforzare le aree costiere, ma ora si sono interrotte in attesa di ulteriori verifiche. La sospensione riguarda le operazioni di intervento sulle spiagge e le zone immediatamente vicine, senza indicazioni precise sui tempi di ripresa.
Ci sono problemi per i lavori di ripascimento sia a Salerno che a Cetara. Nel comune costiero, la Capitaneria ha chiesto una verifica sulla compatibilità dei materiali, visto che le autorizzazioni rilasciate rispetto al progetto sono relative a materiali diversi da quelli attualmente depositati sulla spiaggia e pronti per essere utilizzati. Sarà necessario in pratica richiedere le autorizzazioni per il nuovo materiale. Nel frattempo, l’intervento è stato sospeso. Analogamente anche a Salerno, c’è stato un provvedimento di stop. Appalti truccati, dal “Sistema Caprio” al concorso vinto nel suo Comune:. Napoli, bomba di Corona: “I giocatori vogliono cacciare Conte”.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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