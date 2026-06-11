Tre uomini hanno inseguito e minacciato una persona, chiedendole denaro, tra i portici di Cesena. Durante l'aggressione, i sospetti sono riusciti a scambiare le chiavi dell’auto con il denaro. L’inseguimento si è concluso nel tratto tra via XX e via XXIX, dove i tre aggressori sono stati visti allontanarsi a piedi. La vittima ha chiamato le forze dell’ordine poco dopo.

? Punti chiave? In Breve Inseguimento e minacce a Cesena: il racconto di Fabrizio Faggiotto dopo l’aggressione in centro. Fabrizio Faggiotto è stato inseguito e minacciato da tre individui durante la serata di martedì scorso, intorno alle ore 23:45, mentre si trovava nei pressi della zona Barriera a Cesena. L’episodio, che ha coinvolto il coordinatore cesenate di Forza Italia Giovani, si è trasformato in una fuga disperata tra i portici e le strade centrali della città. La vittima ha subito un tentativo di estorsione che è culminato con un inseguimento fisico, spingendolo a cercare protezione verso viale Carducci. Tutto è iniziato quando l’uomo è uscito dalla sua abitazione situata in corso Sozzi per gettare i rifiuti nei contenitori della zona Barriera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena, inseguito e minacciato per denaro: la fuga tra i portici

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