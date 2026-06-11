Un uomo ha inseguito e minacciato una persona nel centro città dopo averla richiesta di denaro con tono insistente. La vittima ha raccontato di essere stata seguita per alcuni metri, mentre l’aggressore continuava a pretendere denaro con comportamenti aggressivi. La scena si è svolta in pieno giorno, senza che nessuno intervenisse. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una richiesta di denaro con atteggiamento insistente e minaccioso, culminata in un vero e proprio inseguimento. E’ quanto accaduto nella serata di martedì scorso a Fabrizio Faggiotto, coordinatore cesenate di Forza Italia Giovani. Il fatto è stato denunciato in un esposto alla polizia e ai carabinieri. "Alle ore 23:45 circa – racconta Faggiotto –, sono uscito dalla mia abitazione in corso Sozzi a Cesena per conferire dei rifiuti presso i contenitori situati in zona Barriera. Giunto all’estremità del corso, nei pressi della macchinetta automatica per la vendita di tabacchi situata sotto i portici, ho notato la presenza di tre soggetti: un uomo di carnagione chiara, con capelli rasati e uno zaino sulle spalle, e altri due uomini di origine africana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme sicurezza in centro: "Inseguito e minacciato dopo una richiesta di denaro"

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