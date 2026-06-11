Allarme sicurezza in centro | Inseguito e minacciato dopo una richiesta di denaro

Da ilrestodelcarlino.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo ha inseguito e minacciato una persona nel centro città dopo averla richiesta di denaro con tono insistente. La vittima ha raccontato di essere stata seguita per alcuni metri, mentre l’aggressore continuava a pretendere denaro con comportamenti aggressivi. La scena si è svolta in pieno giorno, senza che nessuno intervenisse. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una richiesta di denaro con atteggiamento insistente e minaccioso, culminata in un vero e proprio inseguimento. E’ quanto accaduto nella serata di martedì scorso a Fabrizio Faggiotto, coordinatore cesenate di Forza Italia Giovani. Il fatto è stato denunciato in un esposto alla polizia e ai carabinieri. "Alle ore 23:45 circa – racconta Faggiotto –, sono uscito dalla mia abitazione in corso Sozzi a Cesena per conferire dei rifiuti presso i contenitori situati in zona Barriera. Giunto all’estremità del corso, nei pressi della macchinetta automatica per la vendita di tabacchi situata sotto i portici, ho notato la presenza di tre soggetti: un uomo di carnagione chiara, con capelli rasati e uno zaino sulle spalle, e altri due uomini di origine africana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

allarme sicurezza in centro inseguito e minacciato dopo una richiesta di denaro
© Ilrestodelcarlino.it - Allarme sicurezza in centro: "Inseguito e minacciato dopo una richiesta di denaro"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Authorities give update on Old Dominion University shooting

Video Authorities give update on Old Dominion University shooting

Notizie e thread social correlati

Coltello alla gola in centro. Minacciato e rapinato mentre passeggia: “Serve più sicurezza”Un giovane massese stava facendo una passeggiata nel centro cittadino quando è stato avvicinato da due uomini sconosciuti.

Confcommercio lancia l’allarme sicurezza: "Centro storico sempre più vuoto dopo le 22"Confcommercio Parma ha segnalato un aumento del vuoto nel centro storico dopo le 22, evidenziando un calo della presenza di persone e attività...

Temi più discussi: Allarme sicurezza in centro: Inseguito e minacciato dopo una richiesta di denaro; Stazione di Monza, allarme sicurezza: che cosa succede (davvero) nello scalo cittadino e che cosa cambierà; Comiso, cresce l’allarme sicurezza: nuova rissa in centro storico; Maxi rissa con spranghe nella notte, è allarme sicurezza in piazza Sarzano.

allarme sicurezza in centroMaxi rissa con spranghe nella notte, è allarme sicurezza in piazza SarzanoNotte di violenza in piazza Sarzano, nel centro storico di Genova, dove tra venerdì e sabato si è scatenata quella che pare essere stata una rissa tra bande, sotto gli occhi dei residenti. primocanale.it

Allarme sicurezza a Pescara, Pettinari: Il centro è un far westIl Movimento politico Pettinari per l'Abruzzo interviene nuovamente sulla grave emergenza sicurezza nel quadrilatero centrale a Pescara. Denunciati episodi di aggressioni, rapine e degrado assoluto. rete8.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web