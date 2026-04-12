A Catania, un giovane di 19 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo un tentativo di fuga in scooter nel centro cittadino. Durante l’intervento, sono stati trovati in suo possesso droga e una somma di denaro non dichiarata. L’inseguimento si è concluso con l’arresto del ragazzo, che aveva cercato di sfuggire alle forze dell’ordine. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni dietro il tentativo di fuga.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tentativo di fuga nel centro cittadino. A Catania, un giovane di 19 anni è stato intercettato e arrestato dai Carabinieri al termine di un inseguimento tra le strade del centro. Il ragazzo è indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’intervento dei militari e l’inseguimento. L’episodio si inserisce nelle attività di controllo del territorio. Durante un normale pattugliamento, i motociclisti del Nucleo Radiomobile hanno notato il giovane alla guida di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato bruscamente cercando di sottrarsi al controllo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, folle fuga con lo scooter: 19enne inseguito e fermato con droga e denaro

37enne trasportava enormi quantitativi di droga e denaro in uno scooter a Catania, arrestatoUn pusher catanese di 37 anni è stato fermato dopo essere stato trovato in possesso di un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti.

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