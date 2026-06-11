Cerimonia d’apertura Mondiali 2026 | programma orari artisti e dove vederla in tv
La cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 si terrà prima delle partite ufficiali, con un programma che include artisti e spettacoli dal vivo. L’evento si svolgerà in una location ancora da annunciare e sarà trasmesso in diretta televisiva. Orari e dettagli sui partecipanti sono stati comunicati, ma l’attenzione è rivolta principalmente allo spettacolo che accompagnerà l’inizio del torneo. La cerimonia segnerà l’avvio ufficiale della competizione mondiale.
L’attesa è finita: i Mondiali 2026 stanno per cominciare e, prima ancora del primo fischio, sarà lo spettacolo a prendersi la scena. La cerimonia d’apertura, quest’anno, non sarà un semplice preludio alla partita inaugurale, ma un vero evento diffuso pensato per raccontare l’identità dei tre Paesi ospitanti: Messico, Canada e Stati Uniti. La FIFA ha scelto di trasformare l’avvio del torneo in un trittico di show, ognuno legato alla Nazionale padrona di casa, con musica, omaggi, coreografie e un cast internazionale che promette di far parlare il mondo intero. Ma perché tre cerimonie? Chi salirà sul palco? E soprattutto, dove e quando sarà possibile seguirle in tv? Per un Mondiale che per la prima volta coinvolge tre nazioni e ben 48 squadre, la FIFA ha deciso di moltiplicare anche il momento inaugurale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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