Una mostra a San Rocco presenta le sculture in ceramica di Antonio Liverani, con un focus su come l’artista abbia trasformato l’uso tradizionale del materiale. Tra le opere esposte, alcune evidenziano il contrasto tra spazi vuoti e masse piene, creando giochi di luci e ombre. Le sculture spaziano tra forme organiche e geometriche, evidenziando la versatilità della ceramica come elemento escultorio.

? Punti chiave? In Breve L’Oratorio di San Rocco ospiterà la mostra dedicata a Antonio Liverani dal 19 giugno al 13 settembre. L’Oratorio di San Rocco aprirà le porte alla mostra dedicata ad Antonio Liverani a partire dal 19 giugno prossimo. L’evento celebrerà l’opera dell’artista faentino, scomparso nel 1994, che ha segnato la storia della ceramica d’arte italiana nel secondo Novecento. L’inaugurazione ufficiale è fissata per giovedì 18 giugno alle ore 18. Il percorso espositivo permetterà di esplorare la ricerca formale di un autore capace di trasformare la ceramica in vera e propria materia scultorea. Liverani, formatosi a Faenza sotto la guida di Angelo Biancini, ha saputo superare la semplice funzione decorativa del materiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ceramica scultorea: la mostra di Antonio Liverani a San Rocco

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