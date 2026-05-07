Da Elenk’Art la mostra Scultorea | esposte le opere di Giovanni Lo Verso

Venerdì 15 maggio alle 17 si terrà l'apertura della mostra Scultorea presso lo spazio espositivo Elenk’Art a Palermo. La rassegna presenta le opere dello scultore locale Giovanni Lo Verso, nato nel 1972. La mostra è curata da Danilo Maniscalco e Federico Signorelli e resterà aperta al pubblico nelle prossime settimane.

Venerdì 15 maggio alle ore 17 nello spazio espositivo Elenk’Art di Palermo si inaugura la mostra Scultorea, personale dello scultore palermitano Giovanni Lo Verso (Palermo, 1972), a cura di Danilo Maniscalco e Federico Signorelli.La mostra propone un attraversamento della ricerca artistica di Lo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sequestrate 143 opere d'arte false di Warhol, Haring e Banksy: esposte a Reggio alla mostra "Pop to Street Art: lnfluences"Sono in tutto 143 le opere d'arte, falsamente attribuite agli artisti Andy Warhol, Keith Haring e Bamski, e per questo sequestrate dai carabinieri... Manfredonia e le sue opere d’arte esposte in occasione della mostra “Sulle Orme del Caravaggio”In questa puntata de Il Sogno di Fernando, ideato e condotto da Christian Grifa, ci immergiamo nel fascino del Barocco a Manfredonia: un viaggio tra... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Da Elenk’Art la mostra Scultorea: esposte le opere di Giovanni Lo Verso; Elena Ferrari Art Luxury & Design a Cremona Art Fair 2026; Roma Art Festival 71ma Edizione; Fondo Prima Casa. Conversano Urban Art "Educhiamo alla Bellezza" Oggi pomeriggio con Elena Manzari libraia nomade, in piazza Carmine per parlare del "prendersi cura" e della bellezza insita nei fiori. Domani, domenica 3 maggio, si replica alle ore 11, vi aspettiamo - facebook.com facebook