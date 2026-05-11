Una mostra recente mette in evidenza come la ceramica venga integrata con le stampanti 3D nelle scuole e nel territorio. Sono state presentate creazioni realizzate con tecnologie di stampa tridimensionale che permettono di ottenere forme prima considerate irraggiungibili. Durante l’evento, sono stati coinvolti insegnanti che hanno portato innovazione nelle aule scolastiche, mostrando le possibilità offerte da queste tecnologie nell’ambito artistico e formativo.

? Domande chiave Come può una stampante 3D creare forme impossibili per le mani?. Chi sono i docenti che hanno riportato l'innovazione nelle scuole?. Perché questo progetto di Castellamonte supera persino i modelli di Faenza?. Come si evita lo spreco di argilla usando il digitale?.? In Breve Mostra aperta a Palazzo Botton di Castellamonte fino al 30 maggio.. Rotary Club ha donato una stampante 3D nel 2025 per il progetto.. Visita guidata con musica prevista per sabato 23 maggio alle ore 10:30.. Curatore Giuseppe Bertero e direttrice Paola Mantovani analizzano l'approccio tecnologico.. Le ceramiche create con la tecnologia 3D restano esposte a Palazzo Botton di Castellamonte fino al 30 maggio, unendo il sapere dei maestri Sandra Baruzzi e Guglielmo Marthyn all’estro degli studenti del Liceo Artistico Faccio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ceramica e stampanti 3D: la mostra che unisce scuola e territorio

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