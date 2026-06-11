C’era una volta al Castello di Poppiano

Notizia in breve

Al Castello di Poppiano si sono svolte nuove iniziative organizzate dall’associazione Prima Materia e dal Comune di Montespertoli, intitolate “C’era una volta”. Le attività, che coinvolgono il castello, sono state annunciate recentemente e prevedono vari eventi e progetti culturali. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali delle due organizzazioni, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le date specifiche.