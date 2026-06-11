C’era una volta al Castello di Poppiano
Al Castello di Poppiano si sono svolte nuove iniziative organizzate dall’associazione Prima Materia e dal Comune di Montespertoli, intitolate “C’era una volta”. Le attività, che coinvolgono il castello, sono state annunciate recentemente e prevedono vari eventi e progetti culturali. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali delle due organizzazioni, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le date specifiche.
MONTESPERTOLI “C’era una volta“; non è il titolo di una bella storia da raccontare ma delle nuove iniziative lanciate dall’associazione Prima Materia e dal Comune di Montespertoli. Attraverso il progetto “C’era una volta“ l’offerta culturale si è arricchita nel corso degli ultimi mesi con momenti di condivisione pubblica che hanno visto protagonisti i giovani musicisti di Prima Materia. Il culmine di tale è l’evento musicale aperto al pubblico di domani con numerosi gruppi del Musicatoio dell’associazione di San Quirico. Il concerto si svolgerà nella suggestiva location del Castello di Poppiano, gentilmente ospitato dalla Famiglia Guicciardini che da oltre vent’anni sostiene e favorisce la realizzazione di iniziative musicali promosse da Prima Materia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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