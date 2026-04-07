C’era una volta il CBGB | al Gloria di Como passa la musica di New York |

Venerdì 10 aprile, allo Spazio Gloria di Como, si terrà un concerto-spettacolo dedicato al CBGB, storico locale di New York. L’evento propone musica dal vivo che ricostruisce l’atmosfera di un luogo simbolo per la nascita della scena punk e new wave negli anni Settanta. La serata si concentra sulla musica e sulla storia di un locale che ha rappresentato un punto di riferimento per molti artisti emergenti di quel periodo.

Venerdì 10 aprile allo Spazio Gloria di Como, musica dal vivo con il concerto-spettacolo dedicato al CBGB, glorioso locale newyorkese in cui mossero i primi passi artisti che avrebbero definito la scena punknew wave americana a metà degli anni ’70. “C’era una volta il CBGB” è un concertospettacolo ideato da Marco Borsani e Musical Box. Il CBGB è stato un rockclub situato nel Lower East Side di Manhattan all'indirizzo 315 di Bowery street a New York. Il nome completo era CBGB & OMFUG, sigla di Country Blue Grass Blues and Other Music For Uplifting Gourmandizers. Il CBGB aprì ufficialmente le sue porte il 10 dicembre 1973,... 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Bimba passa da sentire il papà detenuto una volta al giorno a una volta alla settimana: la denuncia 'Una volta c'era una musica': un viaggio incantato per piccoli spettatoriDomenica 1 febbraio alle 17:00 Il Teatro Nuovo di Pisa presenta 'Una volta c’era una musica', una produzione di Binario Vivo APS pensata per le... Argomenti più discussi: C’era una volta il CBGB: al Gloria di Como passa la musica di New York:; Susanna Gloria, dal negozio di giocattoli a Mancinelli. Ecco la storia di uno dei capisaldi del commercio a Latina; Serie C girone A. LR Vicenza, da Carrara alla gloria: due anni, due destini opposti per Pippo Costa; Il calcio africano cambia pelle: la Coppa d'Africa si allarga (ma non subito) e nasce la Nations League. C’era una volta il CBGB: al Gloria di Como passa la musica di New York:Venerdì 10 aprile allo Spazio Gloria di Como, musica dal vivo con il concerto-spettacolo dedicato al CBGB, glorioso locale newyorkese in cui mossero i primi passi artisti che avrebbero definito la ... quicomo.it Il K-Pop arriva sul Lago di Como! Sabato 18 aprile, il Cinema Gloria esplode con un evento mai visto prima! Le Guerriere K-Pop portano sul palco tutta l'energia del pop coreano, ma quest'anno c'è una sorpresa leggendaria... SPECIAL GUEST: MIST - facebook.com facebook