Alessia Moio ha portato in scena al Teatro Barone uno spettacolo dedicato a Nino Taranto, figura storica del teatro napoletano. Lo spettacolo intitolato

Nel respiro profondo della memoria teatrale napoletana, laddove la scena si fa racconto e il racconto si trasfigura in leggenda, torna a levarsi il sipario su un omaggio che ha il sapore della devozione artistica e della ricostruzione storica: sabato 18 aprile 2026, alle ore 21, il Teatro Barone di Melito accoglierà il ritorno in scena di Alessia Moio con “C’era una volta Nino Taranto. L’uomo, la storia, la leggenda”. Non si tratta di un semplice spettacolo celebrativo, ma di un vero e proprio atto d’amore verso Nino Taranto, figura centrale e irripetibile del Novecento partenopeo. Figlio autentico di Forcella, Taranto seppe attraversare con...🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Alessia Moio al Teatro Barone con C’era una volta Nino Taranto

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