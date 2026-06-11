cena in bianco la magia in villa reale

La decima edizione della Cena in Bianco si svolgerà sabato 13 in una villa storica della città. L’evento è gratuito e aperto a tutti, con l’obiettivo di vivere in modo diverso e condiviso uno spazio pubblico. La serata prevede che i partecipanti si presentino in abbigliamento bianco, creando un’atmosfera elegante e suggestiva. La cena collettiva si svolge all’interno di un contesto architettonico di rilievo e si ripete annualmente.

La Cena in Bianco di Monza fa cifra tonda. Si terrà sabato 13, la decima edizione della cena collettiva gratuita, aperta a tutti, pensata per vivere la città in modo insolito, elegante, suggestivo e condiviso, in “total white“. Per festeggiare il 10O anniversario è stata scelta una location speciale: l’avancorte della Reggia di Monza. Ogni partecipante porta da casa tutto il necessario: tavolo, sedie, tovaglia in tessuto, stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie in vetro, cibo e bevande, tutto bianco. Non sono ammessi carta e plastica. Si può pasteggiare con acqua, vino bianco, spumante o champagne; non sono ammessi superalcolici. Al termine della serata ciascuno sparecchia, raccoglie i propri rifiuti e lascia lo spazio pulito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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