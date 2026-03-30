Pasqua alla Venaria Reale | tra musica del Conservatorio e la magia delle fontane

Durante il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta 2026, la Reggia di Venaria apre le sue porte al pubblico con un programma che combina musica del Conservatorio e lo spettacolo delle fontane. L’evento prevede momenti di intrattenimento e relax, offrendo agli visitatori un’esperienza che coinvolge natura e arte nel contesto della storica residenza sabauda.

La Reggia di Venaria si prepara ad accogliere il pubblico per il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta 2026 con un palinsesto che unisce natura, intrattenimento e relax. Il 5 e il 6 aprile, il complesso monumentale e i suoi immensi Giardini diventeranno lo scenario di una festa diffusa, arricchita da appuntamenti musicali dal vivo e dal ritorno delle spettacolari attrazioni acquatiche. A rendere speciale la passeggiata nel Parco basso saranno i momenti musicali a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Gli studenti del conservatorio si esibiranno il giorno di Pasqua alle ore 15.30, mentre per il lunedì dell’Angelo sono previsti due appuntamenti, alle ore 10. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Pasqua alla Venaria Reale: tra musica del Conservatorio e la magia delle fontane Articoli correlati Venaria Reale in maschera: torna il Real Carnevale tra storia, bugie e cioccolata caldaC’è un momento dell’anno in cui la storia nobiliare di Venaria Reale si fonde con la gioia spontanea della piazza, creando un’atmosfera unica che... Conservatorio – Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del LagoTempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento,... 'I Mercoledì del Conservatorio', appuntamento in musica tra Barocco e Tardo RomanticismoProsegue la stagione concertistica ‘I Mercoledì del Conservatorio’ con un nuovo appuntamento in programma mercoledì 25 alle 17.