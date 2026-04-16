Torna la cena in bianco a Monza | svelata la data

Da monzatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza si prepara di nuovo la Cena in Bianco, uno degli eventi estivi più attesi. La data dell’edizione 2026 è stata annunciata e l’appuntamento si svolgerà nella suggestiva cornice della città di Tedolinda. L’evento richiama numerosi partecipanti ogni anno, pronti a condividere un momento conviviale all’aperto, in un’atmosfera elegante e informale. La manifestazione rappresenta un punto fisso nel calendario estivo della località.

È uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’estate monzese. Tutto pronto per l’edizione 2026 della Cena in Bianco che, anche quest’anno, tornerà nella suggestiva cornice della città di Tedolinda. Per adesso la location resta un mistero. La sua ideatrice e organizzatrice, Lorena Sala, ha solo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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