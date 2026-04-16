Torna la cena in bianco a Monza | svelata la data

A Monza si prepara di nuovo la Cena in Bianco, uno degli eventi estivi più attesi. La data dell’edizione 2026 è stata annunciata e l’appuntamento si svolgerà nella suggestiva cornice della città di Tedolinda. L’evento richiama numerosi partecipanti ogni anno, pronti a condividere un momento conviviale all’aperto, in un’atmosfera elegante e informale. La manifestazione rappresenta un punto fisso nel calendario estivo della località.

È uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’estate monzese. Tutto pronto per l’edizione 2026 della Cena in Bianco che, anche quest’anno, tornerà nella suggestiva cornice della città di Tedolinda. Per adesso la location resta un mistero. La sua ideatrice e organizzatrice, Lorena Sala, ha solo.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mertens torna al Maradona! Svelata la data e i costi dell’evento Una di famiglia 2: svelata la data di uscita, Sydney Sweeney torna tra segreti e misteriThe Housemaid’s Secret, sequel dell’inatteso successo Una di famiglia arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027, esattamente due anni dopo l’uscita del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torna la Cena al Buio promossa da Uici: appuntamento a Campremoldo; A VARESE TORNA LO STUPORE DELLA CENA AL BUIO; Cinzano si mette a tavola: sabato 18 aprile torna la Cena di Primavera; Torna il Top Festival a Cortona. Torna la cena in bianco a Monza: svelata la dataÈ uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’estate monzese. Tutto pronto per l’edizione 2026 della Cena in Bianco che, anche quest’anno, tornerà nella suggestiva cornice della città di Tedolinda. monzatoday.it Cena in via Rizzoli, torna la maxi tavolata contro i disturbi alimentariBologna, 12 marzo 2026 – La tavolata in centro più famosa della città è pronta a tornare. Per il quarto anno, infatti, via Rizzoli ospita ‘B. Great – Intelligenza alimentare’, la serata organizzata da ... ilrestodelcarlino.it METEO OGGI: TORNA IL SOLE E ARRIVA LA PRIMAVERA VERA! Finalmente una splendida giornata su tutta l’Italia grazie all’aumento della pressione Il tempo si presenta stabile, soleggiato e decisamente mite… insomma, si respira aria di prim - facebook.com facebook Lovaglio torna al vertice di Mps: ribaltone in assemblea x.com