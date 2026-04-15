Durante la notte a Palermo, le forze di polizia municipale hanno effettuato un intervento nelle zone dei Quattro Canti e di via Maqueda, sequestrando numerosi banconi e multando commercianti per un totale di circa 10.000 euro. L’operazione mirava a contrastare il commercio non autorizzato che si svolgeva nelle vie centrali della città, con controlli intensificati per reprimere questa attività illecita.

Durante un turno notturno nel cuore di Palermo, le pattuglie della polizia municipale hanno colpito il fenomeno del commercio non autorizzato concentrandosi sull’area dei Quattro Canti e lungo l’asse di via Maqueda. L’operazione ha portato al sequestro di sei banconi mobili e alla sanzione di sei individui coinvolti nella vendita di bevande. Il bilancio dell’intervento evidenzia una situazione complessa: cinque delle persone colpite dalle multe hanno violato l’ordinanza sindacale numero 171 del 2025, normativa pensata per disciplinare i flussi e le attività nelle zone dedicate alla movida. Un ulteriore venditore è stato invece multato per la mancanza di qualsiasi autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività commerciale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Palermo: 10.000 euro di multe e banconi sequestrati

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