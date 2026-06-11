Caso Minetti domani l’udienza a Milano per mettere la parola fine
Domani si terrà a Milano un’udienza nel procedimento giudiziario riguardante Nicole Minetti. L’obiettivo è concludere il processo, a meno di eventuali imprevisti. La data rappresenta un momento chiave per la vicenda legale in corso.
(Adnkronos) – Una manciata di minuti e, salvo sorprese, sulla vicenda giudiziaria che riguarda Nicole Minetti potrebbe arrivare la parola fine. Domani, venerdì 12 giugno, davanti al Tribunale di Sorveglianza verrà celebrata l'udienza per l'affidamento in prova ai servizi sociali dopo le condanne inflitte in due diversi processi. Una nel cosiddetto 'Ruby-bis' con una pena a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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