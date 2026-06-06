Caso Minetti | il Fatto insiste e pubblica nuovi pezzi sulla vicenda Il 12 l’udienza per la cancellazione della pena

Il Fatto Quotidiano ha pubblicato nuovi dettagli sul caso riguardante Nicole Minetti. La vicenda giudiziaria non è ancora conclusa e si attende l’udienza prevista per il 12 del mese, in cui si discuterà la richiesta di cancellazione della pena. La questione riguarda ancora aspetti legali e processuali, e non sono stati comunicati ulteriori sviluppi ufficiali. La pubblicazione dei nuovi pezzi si inserisce nel quadro di un procedimento che resta aperto.

Non è ancora chiusa del tutto la vicenda di Nicole Minetti. Secondo quanto riporta Domani Il Fatto Quotidiano, nonostante la procura generale abbia revisionato le carte dichiarando che non risultano anomalie sulla grazia data all’ex consigliera lombarda, insiste pubblicando nuove puntate sull’inchiesta. Il 12 giugno, riporta la testata, si terrà l’ udienza per certificare la cancellazione della pena per l’ex fedelissima del Cav, dei tre anni e 11 mesi per peculato, induzione e favoreggiamento alla prostituzione. E non sarebbero previsti ulteriori colpi di scena. Marco Travaglio e la figlia di Mubarak. Oggi il Fatto quotidiano insiste sulla testimonianza dell’ex massaggiatrice Graciela, mai convocata dagli inquirenti italiani, sui presunti festini nella villa di Cipriani e Minetti in Uruguay. 🔗 Leggi su Open.online

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