La parola fine sul caso Vildoza | Chi cancellerà l' esposizione negativa?
Si è concluso il procedimento legale contro il cestista della Virtus Bologna e sua moglie. La causa riguardava un’esposizione negativa, e ora si attende chi potrà cancellarla. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali decisioni o sanzioni. La vicenda, che ha coinvolto i due, si chiude con questa chiusura ufficiale del caso.
Si chiude definitivamente il procedimento a carico di Luca Vildoza, cestista della Virtus Bologna, e della moglie, Milica Tasic. Il Giudice per le indagini preliminari, Alberto Ziroldi, ha disposto l’archiviazione del caso, accogliendo la richiesta della pm Federica Messina, come riferisce la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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VIRTUS AVANTI SU VENEZIA Bologna conduce di uno sulla Reyer all'intervallo con 11 di Edwards, 10 di Diouf e Vildoza. Dall'altra parte super Wiltjer con 19 punti, Horton con 12 punti. facebook