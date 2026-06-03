La parola fine sul caso Vildoza | Chi cancellerà l' esposizione negativa?

Notizia in breve

Si è concluso il procedimento legale contro il cestista della Virtus Bologna e sua moglie. La causa riguardava un’esposizione negativa, e ora si attende chi potrà cancellarla. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali decisioni o sanzioni. La vicenda, che ha coinvolto i due, si chiude con questa chiusura ufficiale del caso.