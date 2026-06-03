La parola fine sul caso Vildoza | Chi cancellerà l' esposizione negativa?

Da bolognatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è concluso il procedimento legale contro il cestista della Virtus Bologna e sua moglie. La causa riguardava un’esposizione negativa, e ora si attende chi potrà cancellarla. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali decisioni o sanzioni. La vicenda, che ha coinvolto i due, si chiude con questa chiusura ufficiale del caso.

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Si chiude definitivamente il procedimento a carico di Luca Vildoza, cestista della Virtus Bologna, e della moglie, Milica Tasic. Il Giudice per le indagini preliminari, Alberto Ziroldi, ha disposto l’archiviazione del caso, accogliendo la richiesta della pm Federica Messina, come riferisce la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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