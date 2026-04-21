La Procura di Napoli sta indagando su un presunto sistema illecito che coinvolge uffici comunali, dove sarebbero stati ottenuti documenti e certificati in modo irregolare. Secondo le forze dell’ordine, sarebbero stati rilasciati certificati e documenti di identità senza seguire le procedure corrette, in cambio di denaro o favori. L’indagine si concentra sulle modalità di rilascio e sulle eventuali responsabilità di alcuni funzionari pubblici coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accuse di corruzione tra certificati e identità. Un sistema illecito basato su rilascio irregolare di documenti d’identità e certificati anagrafici in cambio di denaro e favori è emerso da un’indagine della Procura di Napoli. I fatti riguarderebbero presunte irregolarità negli uffici della seconda e terza municipalità, situati tra piazza Dante e via Lieti a Capodimonte. L’inchiesta e il numero degli indagati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sono 119 le persone finite sotto indagine, tra ex dipendenti comunali, intermediari e cittadini che avrebbero beneficiato delle pratiche irregolari. Per tutti è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, documenti ottenuti illegalmente: indagine su presunti favori negli uffici comunali

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