Napoli indagine su certificati e documenti | 120 indagati tra presunti favori mazzette e abusi negli uffici comunali

Da puntomagazine.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, un’indagine ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di circa 120 persone coinvolte in un procedimento che riguarda presunte irregolarità negli uffici comunali. Le accuse riguardano il rilascio di certificati e documenti, ottenuti mediante pagamenti, favori e abusi di potere. L’operazione ha svelato un sistema di pratiche illecite all’interno delle strutture amministrative della città.

Maxi inchiesta a Napoli su presunte irregolarità negli uffici comunali: 120 indagati per un sistema di certificati e documenti ottenuti tra denaro, favori e abusi.. Ci sono 120 persone indagate a Napoli nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità nella gestione di certificati, carte d’identità e atti amministrativi che sarebbero stati ottenuti, secondo l’ipotesi accusatoria, in cambio di denaro o favori sessuali. Le somme contestate andrebbero da circa 100 a 500 euro. I fatti oggetto dell’indagine risalirebbero al periodo 2021-2022 e si sarebbero verificati negli uffici della seconda e della terza municipalità del capoluogo campano. Agli atti risultano anche registrazioni audio e video raccolte nel corso delle indagini.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

napoli indagine su certificati e documenti 120 indagati tra presunti favori mazzette e abusi negli uffici comunali
© Puntomagazine.it - Napoli, indagine su certificati e documenti: 120 indagati tra presunti favori, mazzette e abusi negli uffici comunali

Notizie correlate

Napoli, documenti ottenuti illegalmente: indagine su presunti favori negli uffici comunaliABBONATI A DAYITALIANEWS Accuse di corruzione tra certificati e identità Un sistema illecito basato su rilascio irregolare di documenti d’identità e...

Napoli, sesso e mazzette per certificati anagrafici e documenti d'identità: 119 indagatiPratiche vendute in cambio di mazzette o, in alcuni casi, anche di prestazioni sessuali.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sesso e mazzette nella Municipalità in cambio di certificati: 119 indagati a Napoli; Napoli, sesso e mazzette per certificati anagrafici e documenti d'identità: 119 indagati; Inchiesta mazzette a Napoli: soldi e sesso in cambio di atti e certificati in due Municipalità, ci sono 119 indagati; Napoli, soldi e sesso in cambio di certificati: 120 indagati. Ci sono extracomunitari, dipendenti pubblici, un politico.

napoli indagine su certificatiSesso e soldi in cambio dei certificati agli immigrati, 119 indagati a Napoli nelle Municipalità II e IIIMaxi-inchiesta della Procura di Napoli su corruzione e tangenti negli uffici anagrafici delle Municipalità di piazza Dante e via Lieti: 50 euro per una ... fanpage.it

napoli indagine su certificatiSesso e soldi in cambio di certificati e documenti: 119 indagati a NapoliDall'inchiesta della procura napoletana è emerso un sistema criminale in cui le pratiche venivano vendute in cambio di mazzette o prestazioni sessuali in due municipalità. Nei guai ex dipendenti, inte ... today.it

Digita per trovare news e video correlati.