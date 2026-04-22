A Napoli, un’indagine ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di circa 120 persone coinvolte in un procedimento che riguarda presunte irregolarità negli uffici comunali. Le accuse riguardano il rilascio di certificati e documenti, ottenuti mediante pagamenti, favori e abusi di potere. L’operazione ha svelato un sistema di pratiche illecite all’interno delle strutture amministrative della città.

Maxi inchiesta a Napoli su presunte irregolarità negli uffici comunali: 120 indagati per un sistema di certificati e documenti ottenuti tra denaro, favori e abusi.. Ci sono 120 persone indagate a Napoli nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità nella gestione di certificati, carte d’identità e atti amministrativi che sarebbero stati ottenuti, secondo l’ipotesi accusatoria, in cambio di denaro o favori sessuali. Le somme contestate andrebbero da circa 100 a 500 euro. I fatti oggetto dell’indagine risalirebbero al periodo 2021-2022 e si sarebbero verificati negli uffici della seconda e della terza municipalità del capoluogo campano. Agli atti risultano anche registrazioni audio e video raccolte nel corso delle indagini.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, indagine su certificati e documenti: 120 indagati tra presunti favori, mazzette e abusi negli uffici comunali

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