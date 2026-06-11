Caso Iodice | il Tribunale respinge l’arresto per Zannini
Il Tribunale ha respinto la richiesta di arresto nei confronti di Zannini nel caso Iodice. La Procura non ha presentato prove sufficienti per giustificare la misura cautelare. Non sono state fornite evidenze dirette che colleghino il consigliere alle restrizioni imposte nel caso Spinosa. La decisione si basa su una valutazione delle prove e delle formalità legali, senza ulteriori dettagli sui collegamenti tra le parti coinvolte.
? Domande chiave? In Breve Il Tribunale del Riesame respinge la richiesta cautelare contro Zannini nel caso Iodice. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha bocciato il ricorso presentato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per applicare nuove misure cautelari a Giovanni Zannini. Il mondarese, che attualmente occupa la carica di consigliere regionale pur essendo sospeso, non subirà l’arresto ipotizzato dai magistrati della Procura. L’inchiesta riguarda l’ipotesi di concussione legata alle dimissioni forzate di Enzo Iodice, avvenute nel settembre del 2023 quando ricopriva il ruolo di direttore sanitario dell’Asl di Caserta. La decisione emessa dai giudici di Napoli conferma quanto già stabilito in precedenza dal gip Vecchiarelli presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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