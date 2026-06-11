Caso Iodice | il Tribunale respinge l’arresto per Zannini

Notizia in breve

Il Tribunale ha respinto la richiesta di arresto nei confronti di Zannini nel caso Iodice. La Procura non ha presentato prove sufficienti per giustificare la misura cautelare. Non sono state fornite evidenze dirette che colleghino il consigliere alle restrizioni imposte nel caso Spinosa. La decisione si basa su una valutazione delle prove e delle formalità legali, senza ulteriori dettagli sui collegamenti tra le parti coinvolte.