Caso Zannini | 32 proroghe e la testimonianza che scuote i clan

In un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione, sono state concesse 32 proroghe alle fasi processuali, prolungando così l’iter legale. La testimonianza di un collaboratore di giustizia ha portato alla luce dettagli che coinvolgono i membri di un clan e le dinamiche interne. Tra gli aspetti al centro dell’indagine ci sono le ragioni dietro il presunto tradimento di un affiliato e le modalità con cui gli inquirenti hanno ottenuto le proroghe.

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? Domande chiave Chi ha spinto Federico Supino a tradire il clan La Torre?. Come sono riusciti a ottenere ben 32 proroghe processuali?. Quali legami uniscono Giovanni Zannini e la ditta dei Supino?. Perché la testimonianza di Federico può scardinare il Sultanato?.? In Breve Federico Supino denuncia estorsione da 5 mila euro da parte di Tiberio La Torre.. Giovanni Zannini e Alfredo Campoli promuovono l'azione legale nel territorio casertano.. Procedimento coinvolge ditta dei Supino per un ammontare di quasi 400mila euro.. Tensioni interne tra clan evidenziate dal legame tra Federico Supino e Giovanni Zannini.. La trentaduesima proroga per un procedimento che coinvolge quasi 400mila euro ha segnato oggi nuovi sviluppi nel caso del cosiddetto Sultanato di Zannini, tra i vicoli e le dinamiche della provincia casertana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Zannini: 32 proroghe e la testimonianza che scuote i clan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Capaldo 'socio occulto' della Isvec di Balestriere, contatti tra Zannini e l'ambasciatore del clan per l'appalto rifiutiSecondo gli inquirenti il consigliere regionale (non indagato) avrebbe mediato per l'aggiudicazione del servizio di raccolta a Mondragone in cambio... Caso Begona Gomez: rinvio a giudizio e tempismo che scuote la SpagnaIl magistrato Juan Carlos Peinado ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio per Begona Gomez, moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, in...