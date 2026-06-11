Caso Cardano | muore Manfred Rigger la Procura indaga per omicidio
Un uomo è stato accusato di aver colpito al volto Manfred Rigger, che è deceduto successivamente. La Procura ha avviato un’indagine per omicidio. Al momento, sono in corso approfondimenti per identificare l’autore del colpo e ricostruire i dettagli della discussione tra i due conoscenti, che sembra essere degenerata in un episodio violento. Non sono state rese note ulteriori informazioni sull’identità dell’aggressore o sulle cause che hanno portato alla lite.
? Punti chiave? In Breve Manfred Rigger muore dopo due settimane di ricovero a Bolzano: l’indagine per omicidio riparte da Cardano. Il pensionato di 67 anni residente a Cornedo, Manfred Rigger, è deceduto all’ospedale di Bolzano dopo quasi due settimane di cure intense. L’uomo si trovava in condizioni critiche a causa di un gravissimo trauma cranico riportato durante un violento alterco avvenuto alla fine di maggio presso un’area di servizio nella zona di Cardano. La scomparsa del cittadino cambia radicalmente il corso delle indagini condotte dalla Procura, che ora dovrà affrontare una nuova fase giudiziaria. L’aggressione e il profilo dell’arrestato. Tutto è iniziato con una discussione tra conoscenti che, in pochissimi istanti, è degenerata in una violenza inaudita. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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