Caso Cardano | muore Manfred Rigger la Procura indaga per omicidio

Notizia in breve

Un uomo è stato accusato di aver colpito al volto Manfred Rigger, che è deceduto successivamente. La Procura ha avviato un’indagine per omicidio. Al momento, sono in corso approfondimenti per identificare l’autore del colpo e ricostruire i dettagli della discussione tra i due conoscenti, che sembra essere degenerata in un episodio violento. Non sono state rese note ulteriori informazioni sull’identità dell’aggressore o sulle cause che hanno portato alla lite.