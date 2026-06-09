La Procura ha aperto un’indagine per omicidio nel caso Ercolini, dopo aver ricevuto una nuova perizia. La perizia ha evidenziato che la striscia di seta trovata non corrisponde ai segni presenti sul collo della vittima. Attualmente, sei persone sono sotto indagine. La revisione delle prove ha portato a questa nuova fase dell’inchiesta, che si concentra sui dettagli tecnici e sulle possibili responsabilità.

? Punti chiave? In Breve Nuova ipotesi di omicidio per la morte della giudice Ercolini: l’incidente probatorio a Roma apre scenari inediti. La Procura di L’Aquila sta procedendo per omicidio nella vicenda che riguarda il decesso di Francesca Ercolini, la giudice di origini molisane scoperta senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022. Durante il pomeriggio di questo martedì 09 giugno 2026, presso l’obitorio del Policlinico Umberto I di Roma, si è concluso un fondamentale incidente probatorio volto a chiarire le reali dinamiche della morte della cinquantunenne. L’indagine ha subito una svolta drastica rispetto alla precedente ricostruzione del suicidio. Mentre i primi rilievi e le indagini iniziali avevano orientato gli inquirenti verso un gesto volontario, le nuove analisi tecniche stanno mettendo in discussione ogni certezza precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Ercolini: la Procura indaga per omicidio dopo la nuova perizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Ercolini: la procura indaga per omicidio, servono nuove verifiche sul corpo

Notizie e thread social correlati

Giudice morta, la svolta dopo 4 anni: “Si indaga per omicidio”. La perizia: “I segni sul collo non corrispondono”Dopo quattro anni di indagini, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio sulla morte di una giudice trovata senza vita nella sua casa di Pesaro...

Sulla morte della giudice Francesca Ercolini si indaga per omicidioLe autorità indagano per omicidio sulla morte della giudice Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il giorno di Santo...

Temi più discussi: Caso Francesca Ercolini, giudice trovata morta nel 2022: si indaga anche per omicidio; Caso Ercolini: ora l'inchiesta è anche per omicidio; Giudice trovata morta a Pesaro nel 2022, si indaga anche per omicidio ?nel caso di Francesca Ercolini; Morte giudice Francesca Ercolini, l'autopsia fa vacillare l'ipotesi del suicidio: si indaga anche per omicidio.

Indagini per omicidio dopo la morte della giudice Francesca ErcoliniLa Procura dell'Aquila ha riaperto alcuni punti chiave sulla morte di Francesca Ercolini: la perizia di 450 pagine deposita da Vittorio Fineschi solleva interrogativi, sei persone risultano indagate e ... notizie.it

Caso Ercolini: ora l'inchiesta è anche per omicidioLa svolta dopo l'incidente probatorio. I magistrati dell'Aquila indagano sull'ipotesi che la giudice trovata morta a Pesaro nel 2022 non si sia suicidata. Nell'inchiesta 6 indagati a vario titolo ... rainews.it