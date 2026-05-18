Belluno Veronica Zanette muore improvvisamente in casa a 26 anni | la Procura indaga per omicidio colposo
A Belluno, una giovane di 26 anni è morta improvvisamente nella propria abitazione. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, verificando le eventuali cause dell’improvviso decesso. Le autorità stanno acquisendo documenti e ascoltando testimoni per chiarire le responsabilità. La famiglia e i conoscenti sono stati informati dell’avvio delle indagini, mentre si attende l’esito degli accertamenti medici e peritale. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale.
La Procura di Belluno indaga per omicidio colposo in relazione alla morte della 26enne Veronica Zanette. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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