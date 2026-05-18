Belluno Veronica Zanette muore improvvisamente in casa a 26 anni | la Procura indaga per omicidio colposo

A Belluno, una giovane di 26 anni è morta improvvisamente nella propria abitazione. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, verificando le eventuali cause dell’improvviso decesso. Le autorità stanno acquisendo documenti e ascoltando testimoni per chiarire le responsabilità. La famiglia e i conoscenti sono stati informati dell’avvio delle indagini, mentre si attende l’esito degli accertamenti medici e peritale. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale.

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