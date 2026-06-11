Caso Anna Kepner | trovato DNA maschile nel kit di stupro sulla nave
È stato rilevato DNA maschile nel kit di stupro trovato sulla nave coinvolta nel caso Anna Kepner. Restano aperte le domande su chi sia il proprietario di quel DNA e su come il corpo sia rimasto nascosto per sedici ore. Gli inquirenti stanno analizzando i campioni genetici e le testimonianze per chiarire i passaggi dell'accaduto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui sospetti o sulla dinamica dell'evento.
? Domande chiave? In Breve Il DNA maschile nel kit di Anna Kepner apre il caso dell’omicidio sulla nave Carnival. Il test del DNA condotto dall’FBI ha confermato la presenza di materiale genetico maschile nel kit di stupro di Anna Kepner, la diciottenne trovata morta su una nave da crociera della Carnival. Il ritrovamento avviene mentre le indagini si concentrano sulla figura di Timothy Hudson, il sedicenne che è stato ufficialmente accusato da un gran giurì federale di omicidio di primo grado. L’adolescente dovrà affrontare il processo come un adulto in seguito alla scoperta del corpo di Anna, che è rimasto nascosto per 16 ore sotto una pila di giubbotti di salvataggio in una cabina. Il caso presenta una complessità che va oltre il crimine singolo, intrecciandosi con segreti familiari emersi durante una battaglia legale per l’affidamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Mackenzies Dad is SPIRALING, 2nd DNA Sample Found in Anna Kepner & Serial Killer in Mexico
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