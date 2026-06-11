Caso Anna Kepner | trovato DNA maschile nel kit di stupro sulla nave

Notizia in breve

È stato rilevato DNA maschile nel kit di stupro trovato sulla nave coinvolta nel caso Anna Kepner. Restano aperte le domande su chi sia il proprietario di quel DNA e su come il corpo sia rimasto nascosto per sedici ore. Gli inquirenti stanno analizzando i campioni genetici e le testimonianze per chiarire i passaggi dell'accaduto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui sospetti o sulla dinamica dell'evento.