Giallo nel Po | il DNA svela l’identità dell’uomo trovato nel fiume

Dopo settimane di ricerche lungo le rive del fiume, i risultati dei test genetici hanno permesso di identificare l’uomo trovato nel Po vicino a Isola Serafini il 18 marzo. La conferma dell’identità arriva grazie all’analisi del DNA, che ha concluso le indagini in corso. La scoperta chiude un capitolo sulle ricerche di questa persona scomparsa e aiuta a fare chiarezza sulla vicenda.

Dopo settimane di incertezza e ricerche lungo le sponde del fiume, i rilievi genetici hanno finalmente permesso di risalire all’identità dell’uomo il cui corpo era stato rinvenuto nelle acque del Po presso Isola Serafini lo scorso 18 marzo. Si tratta di Alejandro Villafiana Juan Andress, un cittadino della Dominicana di 37 anni che viveva a Pavia. Il percorso investigativo, avviato immediatamente dopo il ritrovamento della salma nella mattinata del 18 marzo, ha come protagonista operativo la Stazione dei Carabinieri di Monticelli d’Ongina. I militari dell’Arma hanno dovuto gestire una complessa operazione di coordinamento, lavorando in stretto contatto con l’Autorità Giudiziaria di Piacenza per far progredire gli accertamenti comparativi sul DNA.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giallo nel Po: il DNA svela l’identità dell’uomo trovato nel fiume Des Vosges au Léman : Voyage et histoire | Trésors du Patrimoine Notizie correlate Leggi anche: Trovato morto nel fiume Po, Rayan torna a casa dopo un anno per i funerali Cadavere nel fiume. Uomo senza identità. Avviate le indaginiSANTA CROCE-SAN MINIATO Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto ieri mattina nel fiume Arno in prossimità del ponte tra Santa Croce e San Donato di...