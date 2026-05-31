Un'azienda specializzata nella gestione delle merci dalla nave ha annunciato di aver ripreso le attività dopo un periodo di interruzione. La società, attiva da più di vent’anni, si occupa di accompagnare i clienti nel trasporto e nella logistica delle merci, offrendo servizi che coprono l’intero processo di movimentazione. La ripresa delle operazioni si concentra sul settore marittimo, con particolare attenzione alle attività di gestione e distribuzione delle merci provenienti dal porto.

Accompagna da oltre due decenni i clienti nella gestione completa delle merci dalla nave all’azienda e viceversa, eseguendo in proprio operazioni doganali, riempimenti e svuotamenti contenitori, gestione dei groupages, magazzinaggio, custodia del carico, approntamento del piano di carico, imballaggio, logistica e trasporto. La storia di Sernav Log, realtà spezzina nata nel 2005 da una joint venture con cui il gruppo Sernav corona l’ambizione di diventare Third Party Logistics Provider, si avvale di avanzati sistemi di gestione e di un moderno magazzino a Santo Stefano di Magra. Una zona estremamente strategica che costituisce l’unico... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla nave in azienda. E ritorno. Sernav Log, un passepartout: "Investire è nel nostro dna"

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