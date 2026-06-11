Zucchi ha criticato pubblicamente la task force, chiedendo chiarimenti sulle attività svolte da dicembre ad oggi. Ha anche evidenziato scambi imbarazzanti con il funzionario del Casinò, senza fornire dettagli specifici. La discussione riguarda l’efficacia e le azioni della squadra di lavoro incaricata di monitorare la situazione. La questione resta aperta, con richieste di trasparenza sulle operazioni e sui colloqui avvenuti tra i membri della task force e il personale del casinò.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica del primo trimestre contrasta con la crisi istituzionale al Casinò de la Vallée. Fonte Eurostat? L’amministrazione giudiziaria al Casinò de la Vallée scuote l’Aula: Zucchi chiede risposte sulla task force. Alberto Zucchi ha denunciato in Aula l’intervento dell’autorità giudiziaria presso il Casinò de la Vallée, sostenendo che tale provvedimento sia la conseguenza diretta di un immobilismo che non ha prodotto alcun cambiamento. Il rappresentante di Fratelli d’Italia ha espresso una forte preoccupazione per le intercettazioni che sono emerse pubblicamente. Secondo Zucchi, è necessario che le sedi competenti approfondiscano l’operato della cosiddetta task force che ha agito dal mese di dicembre fino ad oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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