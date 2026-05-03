Casinò de la Vallée | stabili gli incassi vola il Grand Hôtel Billia

A settembre, i dati sui ricavi dei casinò e degli hotel di lusso mostrano una situazione diversificata. Mentre gli incassi del Casinò de la Vallée sono rimasti stabili rispetto al mese precedente, il Grand Hôtel Billia ha registrato un aumento del 17% nei ricavi. Tra i giochi da tavolo, alcuni hanno registrato un calo negli incassi, mentre altri hanno mantenuto o aumentato le proprie performance.

? Cosa scoprirai Quali giochi da tavolo hanno registrato un calo negli incassi?. Come ha fatto il Grand Hôtel Billia a far crescere i ricavi del 17%?. Perché la clientela VIP sta cambiando gli equilibri del Casinò?. Cosa significa l'aumento dei clienti singoli per il futuro del settore?.? In Breve Ricavi tavoli da gioco pari a 2.834.677 euro con crescita Black Jack e Craps.. Giochi elettronici generano 3.378.608 euro mantenendo stabili i volumi d'affari.. Clientela VIP in crescita del 16% con 27.030 ingressi totali registrati.. Vendite dirette Billia a 2.422.000 euro con incremento del 12% rispetto al 2025..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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