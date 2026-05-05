A Locri arriva il Task Force Monitor | la cardiologia punta alla certificazione come Syncope Unit

A Locri è stato avviato il Task Force Monitor presso l'ospedale locale, un’unità dedicata alla diagnosi e al trattamento della sincope. La struttura di cardiologia, che comprende anche l’unità di terapia intensiva cardiologica, elettrofisiologia e cardiostimolazione, ha adottato questa tecnologia all’avanguardia. L’obiettivo è ottenere la certificazione come Syncope Unit, migliorando così l’assistenza ai pazienti con problemi di svenimento.

L’ospedale di Locri segna un passo decisivo nel trattamento della sincope. La Struttura organizzativa complessa (Soc) di cardiologia - Unità di terapia intensiva cardiologica (Utic), elettrofisiologia e cardiostimolazione ha attivato il Task force monitor, la tecnologia più avanzata oggi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Napoli, alla Base Nato aumentata la vigilanza e in Prefettura task force per i napoletani a DubaiAttivata una task force in Prefettura con il sindaco di Napoli per i napoletani bloccati all'estero dopo il raid missilistico a Dubai. L’epatite A arriva nella regione Lazio, 24 casi in provincia di Latina e 6 ricoveri: attivata task forceSono 24 i casi di Epatite A finora nel territorio pontino e sei i ricoveri: la Asl di Latina ha attivato tutte le misure necessarie e organizzato una... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Nell'ospedale di Locri arriva il Task force monitor per trattare la sincope; Asp Reggio Calabria, a Locri arriva il Task Force Monitor: la Cardiologia punta alla certificazione come Syncope Unit; Asp di Reggio Calabria, a Locri arriva il Task Force Monitor. La Cardiologia punta alla certificazione come Syncope Unit; La Cardiologia dell’ospedale di Locri fa un salto di qualità. Arriva il Task Force Monitor per sfidare la sincope. Sanità in Calabria, a Locri arriva il Task Force MonitorL’Ospedale di Locri segna un passo decisivo nel trattamento della sincope. La Struttura Organizzativa Complessa (SOC) di Cardiologia – Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC), Elettrofisiologia ... citynow.it Attivato il sistema “Task Force Monitor”: esami più rapidi e meno ricoveri, verso la nascita di una Syncope Unit - facebook.com facebook