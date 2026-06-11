Dopo il concerto di Gigi D’Alessio a Caserta, si sono verificati atti di vandalismo e furti. Alcune auto sono state danneggiate e sono stati registrati furti di oggetti e veicoli. Durante i disordini, i ladri sono riusciti a colpire nonostante la presenza di molte persone. Non sono stati forniti dettagli sul denaro versato dagli automobilisti agli abusivi o sulle modalità esatte dei furti. La polizia sta indagando sugli incidenti.

? Domande chiave? In Breve Venti euro pagati ai parcheggiatori e auto distrutte a Caserta: il bilancio amaro dopo il concerto di Gigi D’Alessio. Molti spettatori che hanno partecipato alla seconda tappa del tour di Gigi D’Alessio martedì scorso hanno trovato le proprie vetture danneggiate dopo aver versato circa 20 euro a parcheggiatori abusivi lungo viale Carlo III. Gli episodi di vandalismo si sono verificati nelle aree limitrofe alla Reggia di Caserta, dove i malintenzori hanno rotto i finestrini per rubare oggetti all’interno degli abitacoli lasciati incustoditi. La serata, che doveva essere un momento di festa, si è trasformata in una serie di denunce e malcontento diffuso tra i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caserta, caos dopo Gigi D’Alessio: auto distrutte e furti dopo il concerto

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