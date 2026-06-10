Durante il concerto di Gigi D'Alessio alla Reggia di Caserta, alcuni parcheggiatori abusivi sono stati segnalati mentre offrivano posti auto a pagamento. Un automobilista ha dichiarato di aver pagato 20 euro, ma al ritorno ha trovato il veicolo danneggiato. La presenza di soste non autorizzate ha causato disagi e tensioni tra i partecipanti all’evento.

Polemiche per la sosta selvaggia in occasione dei concerti di Gigi D'Alessio in programma alla Reggia di Caserta. Questa sera la terza tappa dalle 10, ma il caso è quello dei parcheggiatori abusivi. In molti, infatti, giunti al concerto sono finiti in balia dei parcheggiatori abusivi, spendendo cifre folli per una sosta e, in alcuni casi, ritrovando la macchina danneggiata. In un video pubblicato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, una persona denuncia di aver pagato «20 euro al parcheggiatore abusivo e abbiamo ritrovato la macchina danneggiata». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Caserta, parcheggiatori abusivi al concerto di Gigi D'Alessio: «Abbiamo pagato 20 euro e l'auto è stata danneggiata»

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