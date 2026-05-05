A Maiori apre la Casa della Comunità HUB | nuovi servizi socio-sanitari nel complesso Stella Maris

Giovedì 7 maggio alle 11.30 sarà inaugurata a Maiori la Casa della Comunità HUB, un nuovo presidio socio-sanitario situato nel complesso Stella Maris in via Pedamentina. L'ASL Salerno ha realizzato questa struttura per offrire nuovi servizi alla comunità locale. L'apertura rappresenta un intervento di ampliamento dell’offerta di assistenza sanitaria e sociale nel territorio. La cerimonia di inaugurazione prevede la presenza delle autorità locali e dei rappresentanti dell’ASL.

Aprirà giovedì 7 maggio, alle 11.30, la Casa della Comunità HUB di Maiori, il nuovo presidio socio-sanitario realizzato dall'ASL Salerno all'interno del complesso comunale Stella Maris, in via Pedamentina. La struttura è destinata a offrire un punto di accesso unitario ai servizi sanitari e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Inaugurata la Casa della Comunità. Servizi socio-sanitari 24 ore su 24 Protocollo per la Casa della Comunità di Voltana, il Pd: "Passo concreto per rafforzare i servizi sanitari nell’area nord"Il consigliere dem Massimo Zannoni: "Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso tra AUSL, ASP, Comune e Consulta di decentramento" Il Consiglio... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Elezioni comunali, Uniti Per Maiori lancia il programma: comunità, responsabilità e futuro; Maiori, al via il mese mariano: ecco il programma nella chiesa di Maria SS. della Libera. Apre la Casa di Comunità in via Garibaldi: prelievi, vaccinazioni e tanti serviziDa martedì 31 marzo è operativa a Bergamo la nuova Casa di Comunità in via Garibaldi 13/15. I lavori per la ristrutturazione del Padiglione Daina dell’edificio «Matteo Rota» di proprietà dell’Asst ... ecodibergamo.it La Casa di Comunità apre a maggio. Oltre 1,7 milioni per il nuovo presidioAncora un pò di attesa e la nuova Casa di Comunità sarà operativa all’interno dell’Ospedale della Valtiberina. Di seconda metà del mese di maggio ha parlato nella recente seduta del consiglio comunale ... lanazione.it >>>Pontedera, dalla Casa della Salute alla Casa della Comunità: da martedì 5 maggio attivi PUA, assistenza domiciliare e continuità assistenziale nella sede di via Fleming - facebook.com facebook