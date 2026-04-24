Inaugurata la Casa della Comunità Servizi socio-sanitari 24 ore su 24

È stata aperta la Casa della Comunità, una struttura dedicata ai servizi socio-sanitari disponibili 24 ore su 24. La struttura mira a ridurre le liste di attesa e a alleggerire l’afflusso nei pronto soccorso. La regione ha annunciato che questa iniziativa rappresenta un cambiamento nel rapporto tra cittadini e sistema sanitario. Il presidente della regione ha commentato l’apertura come una novità importante per il sistema di assistenza locale.

Una rivoluzione nel rapporto cittadino-sanità. È del presidente della Regione, Eugenio Giani, la definizione delle Case della Comunità, "strutture che si propongono di ridurre le liste di attesa e di decongestionare i pronto soccorso". La prima della provincia di Siena in modalità Hub, ovvero aperta 24 ore su 24, ha preso il via a Poggibonsi con l’inaugurazione degli spazi in via della Costituzione, 30. Un’evoluzione della Casa della Salute, secondo la riforma dell’ assistenza sanitaria territoriale. Per la trasformazione della sede, lavori per 1,5 milioni di euro, in gran parte provenienti da fondi Pnrr. La Asl Toscana Sud est ha finanziato l’acquisto di arredi, cartellonistica, tecnologie sanitarie e informatiche per oltre 200mila euro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurata la Casa della Comunità. Servizi socio-sanitari 24 ore su 24 Inaugurata la Casa della Comunità di Poggibonsi Notizie correlate Leggi anche: Aperta la Casa di comunità. Assistenza 24 ore al giorno. Servizi per cronici e anziani Livorno Est: Casa della Comunità ora aperta 24/24La Casa della Comunità di Livorno Est, situata a Salviano in via Peppino Impastato, diventa operativa ventiquattro ore su ventiquattro a partire da... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sistema sanitario, inaugurata la Casa della Comunità a Gorizia; Sanità, inaugurata nuova Casa della Comunità: cosa c'è dentro, servizi e orari; Inaugurata la Casa della Comunità di Poggibonsi; Inaugurata dal presidente della Regione Giani la Casa di Comunità di Pietrasanta. INAUGURATA LA CASA DELLA COMUNITÀ DI POGGIBONSIÈ la prima struttura Hub h24 della provincia di Siena: servizi integrati e assistenza continua per i cittadini della Valdelsa POGGIBONSI - È stata inaugurata oggi, 23 aprile, la nuova Casa della Comun ... oksiena.it Inaugurata la Casa della Comunità di PoggibonsiPOGGIBONSI. È stata inaugurata oggi 23 aprile la Casa della Comunità di Poggibonsi (Via della Costituzione, 30), la prima HUB, cioè aperta 24 ore su 24, È la prima aperta 24 ore su 24 della provincia ... ilcittadinoonline.it Cisl Catania apprezza la nuova Casa della Comunità di Misterbianco e chiede personale e piena operatività per la sanità territoriale. https://www.freepressonline.it/2026/04/23/cisl-ok-alla-casa-della-comunita-di-misterbianco/ #Misterbianco #Sanità #Cisl #PN - facebook.com facebook “La Casa della comunità di #Sacile è uno dei pilastri della nuova sanità territoriale. Dà risposte concrete sulle 24 ore a cronicità e bisogni di salute emergenti”. Così stasera a #Fontanafredda l’assessore @Riccardi_FVG tinyurl.com/ycxvmwub x.com