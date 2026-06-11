Una carenza di medici di medicina generale tra 20 e 30 unità interessa il territorio dell’Ast di Macerata. È stata pubblicata una graduatoria per coprire le posizioni vacanti. La situazione riguarda specificamente le aree con maggiore bisogno di assistenza. La lista serve a individuare i professionisti disponibili per assegnazioni temporanee o definitive. Il numero di medici necessari varia a seconda delle zone. La disponibilità di nuovi medici mira a ridurre le criticità nelle cure primarie.

C’è una pesante carenza (quota variabile tra 20 e 30) dei medici di medicina generale sul territorio dell’Ast di Macerata. Trovarli non è facile, anche perché le borse di specializzazione sono spesso di numero maggiore rispetto alla richiesta: non sono così tanti, insomma, quelli che ambiscono a coprire questo ruolo. Spesso i cittadini, specie nell’entroterra – ma non solo – sono costretti a spostarsi fuori comune, perché nel proprio l’ambulatorio è vuoto. Per tamponare le situazioni critiche, il direttore dell’Ast, Alessandro Marini, ha emesso un avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori, a tempo determinato eo di sostituzione nei settori della medicina generale per avere una "riserva" di medici alla quale poter attingere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carenza di medici di famiglia. Graduatoria per coprire i buchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Benevento, due occasioni per coprire i buchi a sinistraIn seguito alla retrocessione di una squadra, si sono create due opportunità di mercato per rinforzare la fascia sinistra.

Riforma medici famiglia, Sumai: "Nodo non è contratto ma organizzazione e carenza professionisti"Una proposta di riforma per i medici di famiglia sta suscitando discussioni tra gli operatori sanitari.

Temi più discussi: Medici di famiglia: Lodi, Pistoia e Rovigo le città con meno dottori; La Commissione Ue avverte l’Italia: accesso alle cure in peggioramento, liste d’attesa e carenza di personale mettono sotto pressione il Ssn; Pediatri, in Italia ne mancano 500 con carenze gravi al Nord: i dati Gimbe; Medico del 118 a 70 anni ancora in servizio per carenza di personale.

Riforma dei medici di base bloccata: criticità su carenza di personale, burocrazia e modelli di lavoro. Urgente trovare un’intesa per potenziare le Case della Comunità e garantire equità nell’accesso alle cure. Soluzioni possibili in discussione. 2lnk.io/RDodT x.com

Perchè i medici si lamentano reddit

Via libera ai medici formati all'estero, Morandi non ci staCREMONA - Per fare fronte alla carenza di medici e infermieri, Regione Lombardia ha istituito un elenco di professionisti sanitari con qualifiche conseguite all’estero, al quale anche la sanità pubbli ... laprovinciacr.it

Carenza medici a Policoro, ASM e Regione rassicuranoAzienda sanitaria e politica provano a spegnere le preoccupazioni sulla mancanza di anestesisti: Garantita l'operatività. L'allarme del Comitato civico in difesa dell'ospedale era stato lanciato dop ... rainews.it