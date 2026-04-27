Una proposta di riforma per i medici di famiglia sta suscitando discussioni tra gli operatori sanitari. Secondo un rappresentante sindacale, il problema principale non riguarda il contratto, ma l’organizzazione del settore e la carenza di professionisti. È stato sottolineato che non è necessario modificare i rapporti giuridici, ma piuttosto applicare gli accordi attuali, definire meglio i ruoli e rispettare le scadenze previste.

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute ) - "Non serve cambiare il rapporto giuridico dei medici, ma applicare gli accordi esistenti, chiarire i ruoli e rispettare i tempi. Il nodo è organizzativo: programmazione insufficiente e carenza di professionisti". Così Antonio Magi, segretario generale del Sumai-Assoprof, il sindacato dei medici specialisti ambulatoriali, contesta l'idea che la riforma dei medici di merdicina generale debba puntare sulla dipendenza: "Si pensa che il problema del Ssn sia il rapporto giuridico dei medici, quando invece il problema reale è l'organizzazione, la programmazione e la carenza di professionisti - spiega Magi - La proposta di introdurre forme di dipendenza nella medicina generale viene presentata come una soluzione moderna ed efficiente.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riforma medici famiglia, Sumai: "Nodo non è contratto ma organizzazione e carenza professionisti"

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