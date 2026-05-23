In seguito alla retrocessione di una squadra, si sono create due opportunità di mercato per rinforzare la fascia sinistra. Questa situazione apre possibilità di acquisti per quei calciatori con esperienza superiore alla Serie C, che potrebbero essere interessati a trasferimenti in club di categoria inferiore. La società sta valutando le opzioni disponibili per coprire i vuoti lasciati dall’esito negativo del campionato. La finestra di mercato rimane aperta e le decisioni potrebbero arrivare a breve.

Tempo di lettura: 3 minuti E’ brutto da dire ma la retrocessione di una squadra apre alle classiche opportunità di mercato, soprattutto per quei giocatori che hanno poco a che fare con la Serie C. E’ il triste destino del Bari che ha salutato la cadetteria dopo il duplice 0 a 0 contro il Sudtirol. Una stagione brutta per i pugliesi, tra cambi di allenatori, contestazioni e una stagione che non ha mai preso la direzione sperata. Il finale è solo la logica conseguenza di un caos durato nove mesi. E nel Bari di occasioni ce ne sono abbastanza per il Benevento del futuro. Una su tutte, quel Dorval che ha un costo di cartellino importante, due milioni, ma che si libera a fine giugno dalla società pugliese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, due occasioni per coprire i buchi a sinistra

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