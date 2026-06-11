Caravaggio rinnovato il protocollo d’intesa | torna in Comune lo sportello gratuito del notaio

Il servizio di consulenza gratuita “Chiedilo al Notaio” è stato riattivato e ora è disponibile anche nei Comuni del territorio. Lo sportello, che offre assistenza legale senza costi, torna in funzione presso il Comune locale. La riapertura riguarda tutte le persone interessate a ricevere informazioni su questioni notarili, senza dover sostenere spese. La collaborazione tra le istituzioni prevede un supporto diretto e accessibile alla cittadinanza.

Caravaggio. Torna attivo il servizio di consulenza gratuita Chiedilo al Notaio che si estende ai Comuni del territorio. Il Consiglio Notarile di Bergamo e il Comune hanno infatti rinnovato il protocollo d’intesa che permette ai cittadini di ricevere orientamento e consulenza notarile direttamente in municipio. La novità principale riguarda l’estensione del servizio oltre i confini cittadini. Oltre ai residenti di Caravaggio e alle realtà economiche, associative e sociali del territorio, potranno accedere allo sportello anche i cittadini e gli operatori di Brignano Gera d’Adda, Pagazzano, Misano Gera d’Adda, Fornovo San Giovanni, Mozzanica, Bariano e Calvenzano. Lo sportello sarà attivo nel municipio il primo mercoledì di ogni mese, dalle 9. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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