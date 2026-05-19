Vasto rinnovato il protocollo d’intesa con la guardia di finanza per reprimere gli illeciti economici

Da chietitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato rinnovato il protocollo d’intesa tra il Comune di Vasto e il comando provinciale della guardia di finanza di Chieti. L’accordo prevede azioni congiunte per rafforzare le attività di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari. La firma dell’accordo mira a intensificare la collaborazione tra le due istituzioni nel campo delle verifiche e delle operazioni di contrasto a pratiche illecite nel settore economico. La partnership si inserisce in un quadro di interventi coordinati contro le illegalità finanziarie.

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Rinnovato il protocollo d'intesa tra la Città del Vasto e il comando provinciale della guardia di finanza di Chieti, con l'obiettivo di rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari. La firma nella mattinata di martedì 19 maggio 2026, nella Sala. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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