Reati ambientali rinnovato il protocollo d’intesa in Emilia-Romagna

Martedì è stato firmato un nuovo protocollo d’intesa in Emilia-Romagna per la gestione dei reati ambientali. L’accordo è stato siglato negli uffici della Procura generale presso la Corte di appello di Bologna. Il documento riguarda l’applicazione uniforme delle norme sui reati ambientali in tutta la regione, coinvolgendo diverse autorità e uffici giudiziari locali.

È stato sottoscritto martedì, negli uffici della Procura generale presso la Corte di appello di Bologna, il nuovo protocollo d’intesa in materia di reati ambientali per l’applicazione omogenea su tutto il territorio regionale dell’Emilia-Romagna in ordine a quanto previsto, tra l’altro, dalla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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