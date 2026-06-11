Caporalato | Piantedosi annuncia nuove ispezioni e più ispettori

Notizia in breve

Il ministro dell’interno ha annunciato l’aumento delle ispezioni e il rafforzamento del personale dedicato al controllo del caporalato. Le nuove verifiche si concentreranno sulle aziende sospettate di sfruttamento, con ispezioni più frequenti e mirate. I lavoratori devono presentare documenti validi, come il permesso di soggiorno e documenti di identità, per evitare sanzioni. Non sono stati specificati dettagli sulle procedure di verifica o sui requisiti documentali aggiornati.