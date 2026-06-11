Caporalato | Piantedosi annuncia nuove ispezioni e più ispettori
Il ministro dell’interno ha annunciato l’aumento delle ispezioni e il rafforzamento del personale dedicato al controllo del caporalato. Le nuove verifiche si concentreranno sulle aziende sospettate di sfruttamento, con ispezioni più frequenti e mirate. I lavoratori devono presentare documenti validi, come il permesso di soggiorno e documenti di identità, per evitare sanzioni. Non sono stati specificati dettagli sulle procedure di verifica o sui requisiti documentali aggiornati.
? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica del primo trimestre del 2026 si colloca nel contesto delle nuove ispezioni contro il caporalato. Fonte Eurostat? Piantedosi difende la normativa sulla sicurezza e annuncia un piano di ispezioni straordinarie contro il caporalato. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato alla Camera che la legge Bossi-Fini non ha alcuna rilevanza rispetto ai tragici fatti di Amendolara, poiché tutti i cittadini stranieri coinvolti in quel caso possedevano un titolo di soggiorno valido per lavorare regolarmente. Durante il question time, il titolare dell’?ome ufficio ha presentato un bilancio dettagliato sull’attività di contrasto allo sfruttamento lavorativo, evidenziando come le sanzioni siano quasi raddoppiate rispetto a dieci anni fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Caporalato, Stanzione Cgil: "20 ispettori del lavoro a Milano, sembra una scelta per favorire l’illegalità"A Milano, sono stati inviati 20 ispettori del lavoro per controlli sul caporalato.
Piantedosi manda gli ispettori a Genova per il killer in giro col permesso scadutoIl ministro dell’Interno ha inviato ispettori a Genova per verificare la presenza di un cittadino senegalese con permesso di soggiorno scaduto,...
Temi più discussi: Amendolara, Piantedosi annuncia controlli straordinari contro caporalato; Strage, Piantedosi:è lotta al caporalato; Amendolara, Piantedosi annuncia controlli straordinari contro caporalato; Dopo la strage di Amendolara Piantedosi promette controlli straordinari. Le opposizioni: Il governo non vede il problema.
Amendolara, Piantedosi annuncia controlli straordinari contro caporalatoRoma, 10 giu. (askanews) - É imminente l'avvio di un'attività di vigilanza straordinaria su tutto il territorio nazionale nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di sfrutt ... libero.it
Strage, Piantedosi:è lotta al caporalatoDopo la strage dei 4 braccianti arsi vivi ad Amendolara (CS), il ministro al- l'Interno annuncia l'avvio imminente di una vigilanza straordinaria in tutta Italia, per prevenzione e repressione di f ... rainews.it
Il sindaco De Luca annuncia la svolta grazie a due testimoni. Un giovane ferito alla testa. Scatta la linea dura del Comune: controlli a tappeto e lettera a Meloni e Piantedosi facebook