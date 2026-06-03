Caporalato Stanzione Cgil | 20 ispettori del lavoro a Milano sembra una scelta per favorire l’illegalità

Da lapresse.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, sono stati inviati 20 ispettori del lavoro per controlli sul caporalato. Un sindacalista critica questa decisione, sostenendo che potrebbe favorire l’illegalità. Viene evidenziato come lo sfruttamento nel settore sia diffuso e strutturale, con riferimenti a recenti fatti in Calabria. Si chiede un intervento del governo, ritenendo necessarie azioni più incisive per contrastare il fenomeno.

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“Bisogna chiedersi quanto è diffuso lo sfruttamento in Italia e ormai dai fatti di Calabria di ieri a questa scoperta è evidente che è un fatto strutturale dell’economia italiana: ci vuole un intervento strutturale del governo, a partire dagli ispettori sul lavoro”. A dirlo è Luca Stanzione, segretario generale della Cgil Milano, a margine del presidio contro il caporalato organizzato da Cgil, Cisl e Uil davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense di Milano. Stanzione ha citato un dato preciso: a Milano ci sono 20 ispettori del lavoro per tutta l’area metropolitana. “È evidente che non è solo insufficiente, ma sembra una scelta che va nella direzione di favorire fenomeni di illegalità come questo – ha proseguito – Che potrebbero essere scoperti e, come ha fatto la magistratura oggi, condotti a legalità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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