Il ministro dell’Interno ha inviato ispettori a Genova per verificare la presenza di un cittadino senegalese con permesso di soggiorno scaduto, accusato di aver ucciso un uomo. Nonostante numerosi precedenti penali, l’uomo non è stato espulso. La visita degli ispettori segue le richieste di chiarimenti sul caso e sulla gestione della sua posizione legale.

Infatti, per quell’assassinio è stato arrestato Cissé Camara, un quarantaduenne senegalese con numerosi precedenti di polizia che nel 2022 aveva lasciato scadere il permesso di soggiorno temporaneo. Da quattro anni era, quindi, un irregolare a tutti gli effetti e, nonostante questo, quando è stato fermato per vari reati non è stato rinchiuso in un Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri) e allontanato dal nostro Paese. Eppure quella era una trafila praticamente obbligata che avrebbe salvato la vita di Signor. Nel 2022 e nel 2025 Camara è stato denunciato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente (reato punito con reclusione da 1 a 5 anni e multa da 3. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Piantedosi manda gli ispettori a Genova per il killer in giro col permesso scaduto

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