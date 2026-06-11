Un tifoso degli Spurs è stato aggredito e la sua maglia è stata rubata a Manhattan. Secondo le testimonianze, un gruppo di giovani ha avvicinato l’uomo in strada, colpendolo e sottraendogli il capo d’abbigliamento. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare gli aggressori. Nessuno è stato ancora arrestato. La polizia sta indagando sugli eventi che hanno portato all’aggressione.

? Punti chiave? In Breve Violenza a Midtown Manhattan: aggredito tifoso degli Spurs e saccheggiata la maglia di Duncan. Un uomo di 39 anni, sostenitore degli Spurs, è stato brutalmente picchiato e privato della sua maglia da un gruppo di giovani a Midtown Manhattan intorno alle 00:15 di martedì. L’aggressione è avvenuta mentre la vittima rientrava verso il proprio hotel dopo la terza gara delle Finals NBA. Gli assalitori, alcuni dei quali indossavano i colori dei Knicks, hanno colpito l’uomo con calci e pugni, strappandogli di dosso la maglia numero 21 indossata da Tim Duncan. Il tifoso è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Mount Sinai West con diverse ferite e il naso sanguinante. La cronaca di una notte di disordini tra Bryant Park e la 42esima Strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Manhattan: tifoso degli Spurs aggredito e maglia rubata

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NYC Chaos: Spurs Fan Attacked Amidst Presidential Visit!

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