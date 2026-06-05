Una coppia è stata identificata come responsabile del furto di una BMW X1, rubata a un commerciante di Novellara. L’uomo aveva ritrovato la vettura, insieme a conoscenti, e stava esaminando il veicolo quando è stato aggredito. La polizia ha avviato le indagini e ha confermato i dettagli dell’episodio. La coppia è stata formalmente riconosciuta come autrice del furto e dell’aggressione.

Novellara (Reggio Emilia), 5 giugno 2026 - E’ stata identificata la coppia che usava un’auto Bmw X1 rubata a un commerciante di Novellara, poi aggredito dopo aver ritrovato la vettura, durante una ricerca svolta sul territorio insieme a dei suoi conoscenti. Una ventenne e un 31enne, residenti nel Reggiano ma di fatto senza fissa dimora, sono stati denunciati dai carabinieri di Novellara per ricettazione e lesioni personali. Il furto era avvenuto a inizio maggio. Il proprietario aveva poi cercato in giro l’auto, individuandola a Canolo di Correggio, parcheggiata in un vicoletto, sotto una tettoia. All’interno c’era un giovane e una ragazza. Alla vista del proprietario si erano chiusi nell’abitacolo, ma il derubato con le chiavi di scorta aveva sbloccato la serratura, cercando di aprire le portiere per tornare in possesso del veicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Novellara, ritrova l'auto rubata e viene aggredito

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