Cannavaro Uzbekistan all’italiana La punta di diamante è Shomurodov

Da sport.quotidiano.net 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Mondiali, molti tifosi italiani hanno scelto di sostenere l’Uzbekistan, che partecipa per la prima volta alla Coppa del Mondo, grazie alla presenza in panchina di Fabio Cannavaro. L’ex difensore campione del mondo con l’Italia guida la squadra asiatica, che ha tra i suoi giocatori principali l’attaccante Shomurodov. La squadra ha qualificato per il torneo attraverso eliminatorie continentali e si presenta con un tecnico italiano alla guida.

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Molti tifosi italiani hanno deciso di sostenere ai Mondiali una Nazionale alla sua prima partecipazione alla Coppa del Mondo, l’Uzbekistan, per la presenza in panchina di chi ha alzato la Coppa Fifa al cielo con la maglia azzurra, Fabio Cannavaro. L’ex difensore Campione del Mondo nel 2006 ha ricevuto l’incarico di commissario tecnico senza conquistare la partecipazione ai Mondiali. L’Uzbekistan ha infatti deciso di esonerare il precedente allenatore Timur Kapadze dopo aver raggiunto lo storico risultato. Cannavaro non è l’unico italiano che volerà ai Mondiali nell’Uzbekistan, nel suo staff sono presenti molti volti noti del calcio tricolore. Con lui il fratello Paolo, l’ex preparatore... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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