Il Canada ha migliorato significativamente il suo livello di gioco negli ultimi anni. La partita amichevole contro l’Uzbekistan, in preparazione ai Mondiali, si preannuncia difficile secondo l’allenatore. La partita è valida come test prima dell’appuntamento mondiale e sarà trasmessa in diretta. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono state ancora ufficializzate.

Canada-Uzbekistan è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Il livello calcistico del Canada negli ultimi anni è aumentato di parecchio. Parliamo di una nazionale che ha in rosa dei calciatori ormai quasi tutti in Europa e soprattutto di uno dei Paesi organizzatori di questo Mondiale. Ed è per tale motivo che c’è un entusiasmo crescente dentro questa rappresentativa. Alla prima qualificazione al Mondiale, l’Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro, ha dimostrato di non trovarsi qui per caso. Parliamo di una squadra che ha vinto nelle qualificazioni con il Qatar – in entrambi i casi – che non ha mai perso con l’Iran, che occupa una posizione di rilievo nel ranking Fifa e che sta dimostrando di avere dei buoni margini di crescita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Canada-Uzbekistan: per Cannavaro è dura

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