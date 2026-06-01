L’unico rappresentante bergamasco al Mondiale è Rolando Bianchi, che fa parte dello staff tecnico dell’Uzbekistan. L’ex attaccante, cresciuto nell’Atalanta, è assistente allenatore della nazionale asiatica, alla prima partecipazione in Coppa del Mondo. Ha dichiarato che partecipare alla competizione rappresenta un sogno e che la squadra lavora per ottenere un buon risultato.

L’INTERVISTA. L’ex bomber di Albano Sant’Alessandro, cresciuto nell’Atalanta, è l’assistente allenatore della nazionale asiatica, alla prima partecipazione in Coppa del Mondo: «È un sogno esserci, lavoriamo per fare una bella figura. A me piace aiutare gli attaccanti, la rosa è di qualità». Alla fine è solo questione di una vocale. Tra Atalanta e Atlanta il passo è breve, soprattutto per un bergamasco, nonostante di mezzo ci siano l’Oceano, una decina di ore di volo e sei di fuso. In un’estate in cui l’Italia guarderà il Mondiale da casa per la terza volta consecutiva, la nostra provincia sarà comunque rappresentata sul palcoscenico più prestigioso del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’unico bergamasco al Mondiale? Rolando Bianchi, con l’Uzbekistan di Cannavaro: «Vogliamo fare la storia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’avventura di Rolando Bianchi, al Mondiale con l’Uzbekistan di Cannavaro: “Un sogno realizzato”

Cannavaro: «Vi racconto l’Uzbekistan “italiano” che porto al Mondiale. Montella sarà la sorpresa»Fabio Cannavaro ha condiviso i dettagli sulla sua esperienza come ct dell’Uzbekistan, squadra che definisce “italiana” per le influenze e le scelte...

Temi più discussi: L’unico bergamasco al Mondiale? Rolando Bianchi, con l’Uzbekistan di Cannavaro: Vogliamo fare la storia; L’avventura di Rolando Bianchi, al Mondiale con l’Uzbekistan di Cannavaro: Un sogno realizzato; Cannavaro trascina l’Uzbekistan ai Mondiali | Voglio guerrieri in campo.

L’unico bergamasco al Mondiale? Rolando Bianchi, con l’Uzbekistan di Cannavaro: Vogliamo fare la storiaL’ex bomber di Albano Sant’Alessandro, cresciuto nell’Atalanta, è l’assistente allenatore della nazionale asiatica, alla prima partecipazione in Coppa del Mondo: È un sogno esserci, lavoriamo per far ... ecodibergamo.it

L’avventura di Rolando Bianchi, al Mondiale con l’Uzbekistan di Cannavaro: Un sogno realizzatoSarà l’unico bergamasco che correrà per la Coppa del Mondo, da collaboratore tecnico dell’ex capitano della Nazionale campione del 2006: dal lavoro a Vercelli con il fratello Paolo all’entusiasmo nell ... bergamonews.it