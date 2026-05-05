La Juve aspetta un’offerta per Cambiaso | scelto già il sostituto | CM

La Juventus sta valutando offerte per il trasferimento di Cambiaso, considerato tra i giocatori da cedere per finanziare le operazioni di mercato. Nonostante indossi attualmente la maglia di un'altra squadra, la sua cessione rappresenta una possibilità concreta per i bianconeri. La società ha già individuato un possibile sostituto, che dovrebbe essere annunciato a breve. La trattativa si inserisce in un contesto di mercato in evoluzione, con il club che monitora diverse opzioni.

Indossa la maglia nerazzurra ma non è Carlos Augusto L’abbiamo scritto il 10 marzo scorso e poi sono arrivate conferme: Cambiaso è tra i ‘sacrificabili’ della Juve per finanziare parte della prossima campagna acquisti. I bianconeri si aspettano, non vogliamo esagerare dicendo che sperano, possa arrivare più di un’offerta per il jolly ligure ormai da oltre un anno lontano parente del giocatore ammirato e che aveva illuso un po’ tutti. La Juve aspetta un’offerta per Cambiaso: scelto già il sostituto (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Offertona del Manchester City, poi interesse del Barcellona: dalla Continassa filtra come sul tavolo non sia arrivato un bel nulla di concreto.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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